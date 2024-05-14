Орбакайте решила помочь внуку Пугачевой собрать полный зал | 360°

14 мая 2024, 11:16
Орбакайте решила помочь внуку Пугачевой собрать полный зал
Певица Орбакайте объявила о скидках на билеты на концерты внука Пугачевой в США
Певица Кристина Орбакайте решила поддержать своего сына и внука Аллы Пугачевой, Никиту Преснякова. В своем аккаунте в социальных сетях она сделала ему рекламу и рассказала о специальных скидках на билеты на его предстоящие концерты.
По данным «Комсомольской правды», билеты на концерты Преснякова раскупают неохотно. Предстоящие гастроли по Америке под угрозой отмены. В связи с этим музыкант объявил о распродаже — стоимость билетов снизили на 20%.
Реклама
Мать артиста призвала на помощь своих поклонников и тоже рассказала о скидке.
«Действует всего три дня», — отметила она.
Недавно артист упомянул о своем последнем успешном выступлении в Лос-Анджелесе. Он анонсировал концерт в Сан-Франциско и свой первый гастрольный тур по Соединенным Штатам. Однако продюсер Евгений Бабичев усомнился, что карьера певца в США будет успешной.
США
Концерты
Музыка
Алла Пугачева
Шоу-бизнес
Реклама
Реклама