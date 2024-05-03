Продюсер назвал самый большой гонорар Верки Сердючки за всю карьеру | 360°

Знаменитости 03 мая 2024, 15:30 Продюсер назвал самый большой гонорар Верки Сердючки за всю карьеру Продюсер Бабичев: Сердючке заплатили 15 млн рублей за новогодний концерт в Дубае Anatoly Lomohov / Russian Look / Global Look Press

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Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, за один концерт в Дубае заработал свыше 15 миллионов рублей. Закрытое выступление состоялось в новогоднюю ночь с 2021 на 2022 год, рассказал в беседе с NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев.

«Обычно он зарабатывал за одно выступление от 100 тысяч до 200 тысяч евро, но в ту ночь он заработал более 15 миллионов рублей», — отметил продюсер.

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По его мнению, это один из самых больших гонораров для исполнителя и его команды за последнее время.

Ранее продюсер Сергей Лавров раскрыл, сколько за концерт Верки Сердючки платили в России. По его словам, до начала специальной военной операции артист за одно выступление зарабатывал до 200 тысяч евро.