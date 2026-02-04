Продюсер Дворцов высказал мнение, что Глюкоза должна сменить творческий вектор

Продюсер Сергей Дворцов высказал мнение в беседе с Общественной Службой Новостей , что образ бунтарки и девочки с доберманами, который пытается возродить певица Глюкоза, может не найти отклика у взрослой аудитории. Сейчас существует запрос на творчество патриотической направленности, а амплуа звезды может осложняться влиянием пагубных привычек.

Дворцов отметил, что неординарный образ певицы Глюкозы не позволяет ей оставаться долго востребованной. Он указал на то, что ее выступления и профессионализм не вызывают сомнений, но поддержание интереса аудитории требует постоянных изменений: «Попытка воскресить образ маленькой девочки с доберманами... направлена, конечно, на молодую аудиторию. Естественно, долго удержаться в таком амплуа и оставаться востребованной вряд ли удастся, потому что придется постоянно подстраиваться под запросы молодежи».

Дворцов подчеркнул, что сейчас время патриотического творчества, и зритель ждет соответствующей музыкальной повестки: «Собственно, это тоже станет одной из причин, почему долго не удастся удерживаться в том образе, который сейчас она развивает».

Несмотря на критику, Дворцов признал талант и легендарность Глюкозы и выразил надежду на то, что она сможет удивить публику чем-то новым.