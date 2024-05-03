Продюсер Бабичев объяснил, почему Агутин стал меньше выступать | 360°

Знаменитости 03 мая 2024, 18:34 Продюсер Бабичев объяснил, почему Агутин стал меньше выступать Продюсер Бабичев заявил, что певец Агутин стал реже выступать из-за возраста РИА «Новости»

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Певец Леонид Агутин в силу возраста в последние годы реже стал радовать зрителей выступлениями. Таким мнением поделился с изданием «Страсти» продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев.

«Агутин отказался от бешеного гастрольного графика просто потому, что уже не молод. Очевидно, что Леонид принял решение в пользу сокращенного графика», — уточнил он.

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Бабичев предположил, что у артиста есть какие-то концерты с его женой, певицей Анжеликой Варум или сольные выступления. Он отметил, что корпоративы приносят более высокий доход.

Продюсер выразил уверенность, что Агутин все так же востребован и назвал его невероятным перфекционистом. Он напомнил о его испаноязычном альбоме 2020 года «LA VIDA COSMOPOLITA», попавшем в список на премию «Грэмми».

Критик добавил, что сейчас артист работает так, как ему комфортно.

«Певец не ушел в тень: он выступает, зарабатывает. Просто это не так заметно», — заключил Бабичев.

Накануне Агутин выступил в Дубае. Телеведущая Виктория Лопырева после концерта назвала артиста «лучшим».