Агутин временно покинул Россию после исповеди Пугачевой | 360°

Знаменитости 03 мая 2024, 17:26 Агутин временно покинул Россию после исповеди Пугачевой Певец Агутин уехал из России в ОАЭ после выхода совместной песни с Пугачевой Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Певец Леонид Агутин улетел из России. Майские праздники он проводит в ОАЭ, где артист даст концерты, сообщил портал «7Дней».

Накануне Агутин выступил в дубайском отеле. Его концерт посетила телеведущая Виктория Лопырева.

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«Лучший. Помню концерт Лени в Юбилейном в Сочи очень много лет назад… Тогда он был абсолютно „босоногий мальчик“, а я маленькая школьница, которая знала наизусть все его песни», — написала она в соцсети.

По данным издания, Агутин уехал из России сразу же после презентации композиции певицы Аллы Пугачевой «Я плачу», к которой он написал стихи и музыку. Саму композицию записали пять лет назад к 50-летнему юбилею артиста.