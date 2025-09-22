От скандального брака с Фоменко до отказа от секса. Как сейчас живет дочь Андрея Миронова

Мария Голубкина — дочь советской кинозвезды, воспитанница Андрея Миронова — могла выбрать легкий путь наследницы династии. Но она стала одной из неудобных и откровенных актрис своего поколения, предпочитая горькую правду сладкому притворству. Что делает эту женщину такой независимой? Ответ стоит искать в ее детстве, где не было простых ответов.

Две Маши — один отец Когда девочке было четыре года, ее мать Лариса Голубкина вышла замуж за Андрея Миронова, который удочерил малышку и стал для нее настоящим отцом. Именно тогда возникла запутанная история с отцовством, которая стала первым серьезным вызовом в ее жизни. Ситуацию осложняло то, что от первого брака Андрея Миронова с Екатериной Градовой тоже росла дочь — Мария Миронова. Две девочки-ровесницы учились в одной школе, но никогда не дружили и практически не общались из-за сложной семейной ситуации.

Мы не то что не дружили с ней, а, учитывая скользковатую ситуацию, не общались. Учились в разных классах и не особенно пересекались. Мария Голубкина

Эта дистанция сохранялась долгие годы, пока сестры не стали взрослыми. Уже во взрослой жизни они сумели сблизиться и даже обсудили свое детство. Долгое время считалось, что биологическим отцом Марии был сценарист Николай Щербинский-Арсеньев, с которым Лариса Голубкина жила в гражданском браке. Мария же в интервью категорически отвергала все спекуляции на эту тему.

Мой настоящий отец — Андрей Александрович Миронов. И, если бы папа был жив, он бы всем за такие разговоры ноги оторвал. Мария Голубкина

Свою позицию она подтверждала конкретным примером из детства. Когда ей было 10 лет, Миронов буквально спустил с лестницы поклонницу, которая осмелилась усомниться в их родстве.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / www.globallookpress.com

Жизнь в условиях постоянных пересудов и публичного интереса к интимным деталям биографии звездной семьи закалила характер девочки. Она рано научилась защищать свои границы и отстаивать свою правду. Эта независимость и бунтарский дух в полной мере проявились в ее взрослой жизни, особенно в отношениях с мужчинами. Когда «встретились два дурака» Своенравный характер Марии в полной мере проявился в ее самом известном романе. В 1990 году на съемках фильма «Ребро Адама» 17-летняя Голубкина познакомилась с Николаем Фоменко, который был старше ее на 11 лет и состоял уже во втором браке.

Ради юной актрисы Фоменко быстро оставил беременную жену и в 21 год Мария вышла за него замуж.

Конечно, я рассчитывала на то, что он окажется умнее меня и сможет все направить в нужное русло. Но подобное притягивает подобное: встретились два дурака. Мария Голубкина

Однако брак превратился в поле битвы двух сильных личностей. По словам артистки, супруг мог позволить себе унизительные оскорбления, называя ее «свиньей» и «курицей».

Фото: Igor Primak/Russian Look / www.globallookpress.com

Но Мария, выросшая в условиях борьбы за свою правду, не собиралась подчиняться. Ее бойкий характер противостоял мнению Фоменко, что все ему должны потакать. Отношения стремительно разрушались, особенно когда Николай начал постоянно уезжать на работу в Санкт-Петербург. В итоге их отношения, не выдержав испытаний, закончились. Однако, позиция Голубкиной была лишена обычной жертвенности — она не считала себя обманутой невинностью.

Наш брак закончился намного раньше, чем мы поставили печать о разводе. И сначала расстались, а уже потом у Коли завязались отношения. У нас не было так, что я такая была прекрасная и замечательная, мы жили душа в душу, и вдруг он встретил какую-то Василису. Конечно, нет. Мария Голубкина

После громкого развода в 2008 году Голубкина все же тяжело переживала расставание. За время брака у пары появились двое детей, которые после расставания остались с матерью. Несмотря ни на что, ее оценка бывшего мужа со временем осталась удивительно объективной, она даже признала мудрость его решений, особенно относительно образования детей, демонстрируя зрелость и отсутствие мелкой мстительности.

«Он патологический труженик. Рядом с таким человеком надо тоже вкалывать. А я ленивая очень. Он настоял на том, чтобы дети получали образование за границей. Я уступала ему в его решениях относительно наших детей», — рассказала Мария. Казалось, после такого опыта можно было надолго разочароваться в отношениях. Но ее следующая попытка построить личную жизнь шокировала публику еще больше.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look / www.globallookpress.com

Одиночество на своих условиях После болезненного развода с Фоменко новый роман Голубкиной стал шоком для публики. Ее избранником оказался скандально известный Борис Ливанов, только что освободившийся из мест заключения, где отбывал срок за убийство. Их знакомство не было случайным — их родители дружили, а сами они учились вместе в Щукинском училище. Пара даже поспешно подала заявление в ЗАГС. Этот выбор казался общественности необъяснимым и вызывающим. Однако для Марии, всегда шедшей против системы, отношения с человеком из маргинальной среды были, вероятно, формой протеста против ханжеских условностей. Однако свадьба так и не состоялась, а Мария с присущей ей прямотой объяснила: «Мы прожили четыре месяца и надоели друг другу». После расставания с Ливановым актриса решила изменить подход и отказалась от интимных отношений.

Я не живу половой жизнью вне брака. У меня нет этого! Кто сказал, что у меня была половая жизнь с Ливановым? Она была, знаешь, когда? Если вам интересно, то в 2018 году в последний раз! Ну как-то я успела покаяться с тех пор. Нет у меня секса ни с кем. Мария Голубкина

Это решение стало не вынужденной мерой, а вполне осознанной позицией. По словам актрисы, она нашла идеальную замену личной жизни. «Моя работа — замена сексу. Личной жизни нет. Всю себя отдаю театру, времени ни на что не остается», — поделилась актриса. Ее принятие себя распространяется и на внешность. Голубкина категорически отвергает пластические операции, видя в возрасте не утрату, а новые профессиональные возможности.

Открою вам секрет: все бабы хотят быть моложе. Уверена, что не для мужчин, а соревнуются друг с другом. А я хочу выглядеть естественно. Все роли бабушек будут мои. А им молодых уже не сыграть, они все будут пенсионерками «перешитыми», их не будут брать на роли бабок, а я буду всех бабушек играть одна. И у меня будет самая большая зарплата. Мария Голубкина

Силу для такого принятия себя она черпает не только в характере, но и в деле всей своей жизни — профессии, где ей тоже приходилось отстаивать свое право на индивидуальность. Профессия без реверансов и ужимок Уже в 16 лет Голубкина получила премию «Созвездие» за дебют в фильме «Ребро Адама», хотя изначально даже не планировала актерскую карьеру.

Фото: Марии Голубкиной вручают премию «Созвездие» / РИА «Новости»

Ее театральная биография стала демонстрацией свободного выбора. После Щукинского училища она работала в Театре Сатиры, затем перешла в Театр имени Пушкина, откуда ушла вместе с Фоменко после смены руководства. Голубкина сознательно выбрала антрепризу, а позднее присоединилась к Театру Российской армии. Эти переходы свидетельствуют не о неустроенности, а о нежелании мириться с некомфортными условиями. В кино она снялась более чем в 15 проектах, половина из которых — главные роли. Однако актриса избегала гонки за звездностью, предпочитая выбирать работы по собственным критериям.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Ее принципиальность проявляется и в профессиональных оценках. Резкая критика в адрес Валерии Гай Германики после работы в «Обоюдном согласии» показала, что Голубкина не боится быть неудобной. Она открыто заявила, что режиссер ее «втянула в блудняк» и сняла «не очень красиво». Эта откровенность подтверждает, что для Марии важнее сохранить самоуважение, чем угождать коллегам. Ее путь — это не путь звезды первой величины, но путь человека, который ценой одиночества и непонимания сохранил право быть собой. И в этом ее главная победа. Сила жить в согласии с собой История Марии Голубкиной — это не повесть о несчастной жертве обстоятельств. Это рассказ о сильном человеке, который всегда жил по собственным правилам. Она не стремится стать идеальной картинкой, предпочитая оставаться живым и настоящим человеком. А ее пример доказывает, что можно сохранить достоинство в любых обстоятельствах.