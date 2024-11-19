Российский актер, кинорежиссер и продюсер Сергей Жигунов пожаловался, что около 50 режиссеров отказались снять его многосерийный фильм «Порода» о специальной военной операции. Об этом он рассказал в разговоре с News.ru.

«У меня ощущение, что в большинстве случаев это происходит по незнанию, с чем в том числе должна бороться наша картина. Люди не знают истории, не понимают, что происходит и почему», — объяснил актер.

Жигунов добавил, что последние 20 лет либеральное движение толкало россиян «к европейским ценностям», исключая потихоньку патриотизм, поэтому и возникло «внутреннее сопротивление», когда некоторые его соотечественники стали считать, что они якобы уже в Европе.

Сериал, который отказались снимать около полусотни режиссеров, повествует о семье из Донбасса, охватывая период в сотню лет. Картина о том, как меняется жизнь этих людей, их мировоззрение.

Ранее в Подольске завершились съемки очередной части восьмого сезона сериала «По законам военного времени», которые прошли на территории усадьбы «Ивановское».