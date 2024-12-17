Латвийский баскетболист Янис Тимма покончил с собой в Москве. Его бывшая жена певица Анна Седокова опубликовала видео, на котором лежит под капельницей и плачет. С чем связана такая реакция и для чего артистка выносит переживания на публику, рассказала 360.ru психолог Екатерина Кольцова.

Специалист выдвинула две гипотезы. По первой, Седокова делает так, потому что привыкла делиться с поклонниками всем, что происходит в ее жизни. Вторая версия гласит, что певица таким образом хочет смягчить ситуацию вокруг себя, поскольку многие уже успели обвинить ее в смерти бывшего мужа.

«Я думаю, что у нее есть пиарщики хорошие, скорее всего, которые подсказывают, что так нужно сделать для того, чтобы сейчас смягчить удар. У нас действительно народ может говорить, что это она его довела», — отметила Кольцова.

Психолог выразила уверенность, что Седокова действительно тяжело переживает из-за сложившейся ситуации. Она посоветовала певице обратиться к специалисту, чтобы тот сумел объяснить, что решение свести счеты с жизнью Тимма принял сам.

«Это прямо очень важно, чтобы возвращали ее в ситуацию: ты ничего не делала, ты его не убила, это его решение, он взрослый человек, и ты за его решение ответственности не несешь. Ты отвечаешь за свои поступки, тот взрослый человек отвечает за свои», — подчеркнула собеседница 360.ru.

По ее мнению, в ближайшие дни Седокова даст большой комментарий, чтобы пресечь многочисленные сплетни и слухи.

Ранее бывшая жена футболиста Павла Погребняка Мария заявила, что певица ни в чем не виновата, и пожелала ей сил пережить это.