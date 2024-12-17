«Анна ни в чем не виновата». Жена Погребняка назвал смерть Тиммы эгоистичным поступком

Бывший муж певицы Анны Седоковой Яннис Тима совершил эгоистичный поступок, решив покончить с собой. Об этом 360.ru заявила жена экс-футболиста Павла Погребняка модель Мария Погребняк.

«Во-первых, Анна ни в чем не виновата, выражаю ей глубокие соболезнования. Дай Бог сил ей все пережить. Думаю, Янис просто не справился с депрессией. Это эгоистичный поступок, он не подумал о своем сыне, ребенке Ани, и родителях. Боль он причинил близким людям», — сказала она.

Погребняк добавила, что жизнь — это самое дорогое для человека.

«Пока ты жив — можно исправить все. Думаю, что если бы Янис так боялся потерять Аню, то смог бы ее и вернуть», — заключила модель.

Бывшего мужа певицы Анны Седоковой Яниса Тимму нашли мертвым в Москве. Около него лежал телефон с предсмертным посланием.

В октябре Седокова подала на развод с Тиммой. Незадолго до этого она сообщила поклонникам, что в ее отношениях появились проблемы.