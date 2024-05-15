Эксклюзив 15 мая 2024, 14:31 «Приводит к рефлекторной остановке сердца». Врач — о диагнозе Носкова Врач Кондрахин: тромбоэмболия у певца Носкова может привести к остановке сердца Anatoly Lomohov/Russian Look/globallookpress / Global Look Press

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Тромбоэмболия, которую диагностировали певцу Николая Носкову, может привести к серьезным последствиям, вплоть до остановки сердца. Таким мнением поделился с 360.ru кардиолог и врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин.

По его словам, тромбоэмболия — серьезное осложнение, закупорка легочных артерий тромбами.

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«Возникает такой синдром заклинивания в легочном стволе, это приводит к рефлекторной остановке сердца, что может привести к большим проблемам в будущем. Это не очень простая ситуация. Это осложнение, которое требует лечения, в некоторых случаях даже проведения экстренной операции по удалению тромба», — уточнил врач.

Он пояснил, что при незначительной тромбоэмболии, которая не приводит к таким последствиям, назначают гепариновый протокол лечения с препаратами на основе гепарина, которые растворяют этот тромб постепенно.

«Либо используют препараты — антикоагулянты, которые кроворазжижающим эффектом обладают и по сути являются профилактическим средством для лечения людей с подобными нарушениями. На сегодняшний момент это отработанная схема, получаем достаточно хороший эффект», — объяснил кардиолог.

Кондрахин добавил, что выявленный у Носкова дисбактериоз кишечника грозит артисту обезвоживанием. То есть кровь становится более густая, а если она густая, то подвержена образованию тромба, заключил медик.