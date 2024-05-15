Стали известны подробности состояния госпитализированного Николая Носкова | 360°

Знаменитости 15 мая 2024, 12:31 Стали известны подробности состояния госпитализированного Николая Носкова Mash: у певца Николая Носкова закупорилась легочная артерия РИА «Новости»

Читать 360 в

Певец Николай Носков проходит лечение в московской больнице. У 68-летнего артиста выявили тромбоэмболию на фоне пневмонии, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, у Носкова произошла закупорка легочной артерии. Врачи оценили его состояние как среднетяжелое.

Реклама

Журналисты уточнили, что у певца развилась дыхательная недостаточность, а также выявили дисбактериоз кишечника.

До этого Носков обратился к медикам с жалобами на сильные боли в правых руке и ноге. Врачи изменили протокол лечения и выписали артисту более сильные лекарства.

Носков попал в больницу 3 мая с воспалением легких. Также артист борется с последствиями инсульта, который он перенес четыре года назад.