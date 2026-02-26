Привилегий не дают. Представитель Сюткина ответил на слух о «блатных» номерах

Номера с буквами АМР, якобы установленные на автомобиль артиста Валерия Сюткина, не давали никаких привилегий на дороге. Сейчас регистрационные знаки находятся на другом авто, музыкант поменял машину, рассказал 360.ru его представитель Александр Шоболов.

«Валерий вообще слышит об этом в первый раз. Его премировали этими номерами, долгое время ими пользовался, но они никаких привилегий не дают», — подчеркнул он.

Представитель артиста добавил, что у Сюткина все оформлено в соответствии с законодательством.

Телеграм-канал Mash ранее сообщил, что артист якобы отказался сдавать номера с буквами АМР с Mercedes-Benz S450. В публикации отметили, что Сюткин не захотел лишиться привилегий на дорогах, несмотря на массовое изъятие государственных регистрационных знаков с такой числовой комбинацией.