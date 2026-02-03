«За гранью закона». В России вслед за «ЕКХ» начали изымать номера серии «АМР»

Номера серии «АМР», как и считающиеся блатными «ЕКХ», начали изымать в России. Только в Московском регионе конфисковали уже 15 знаков с подобной комбинацией и кодом региона 97, утверждает Mash . В деталях происходящего разбирался 360.ru.

Почему спецсерия «АМР» особенная?

Спецсерия «АМР» появилась в России в 1996 году. Ее ввели для автомобилей высокопоставленных лиц. Это позволяло легко идентифицировать такие машины и регулировать проезд с особыми привилегиями.

Сейчас, по словам источника Mash, номера «АМР» с 97-м регионом считаются правительственными и принадлежат государственным органам, отметил источник Mash. Однако похожие сочетания цифр, например, с 99-м или 77-м регионами, часто привлекали тех, кто любит красивые номера. Кроме того, они ассоциировались с блатом на дорогах.

«Поэтому их решили убрать из общего учета и запретить продажу на интернет-ресурсах, где их отдавали по высокому прайсу — от 14 до 35 миллионов рублей. Учет номеров будет аннулирован, буквы уберут в архив МВД. Сотрудники ГАИ теперь останавливают машины для проверки и дальнейшего изъятия», — добавил собеседник канала.