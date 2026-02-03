«За гранью закона». В России вслед за «ЕКХ» начали изымать номера серии «АМР»
Автоюрист Радько: изъять автономер только за буквы «АМР» нельзя
Номера серии «АМР», как и считающиеся блатными «ЕКХ», начали изымать в России. Только в Московском регионе конфисковали уже 15 знаков с подобной комбинацией и кодом региона 97, утверждает Mash. В деталях происходящего разбирался 360.ru.
Почему спецсерия «АМР» особенная?
Спецсерия «АМР» появилась в России в 1996 году. Ее ввели для автомобилей высокопоставленных лиц. Это позволяло легко идентифицировать такие машины и регулировать проезд с особыми привилегиями.
Сейчас, по словам источника Mash, номера «АМР» с 97-м регионом считаются правительственными и принадлежат государственным органам, отметил источник Mash. Однако похожие сочетания цифр, например, с 99-м или 77-м регионами, часто привлекали тех, кто любит красивые номера. Кроме того, они ассоциировались с блатом на дорогах.
«Поэтому их решили убрать из общего учета и запретить продажу на интернет-ресурсах, где их отдавали по высокому прайсу — от 14 до 35 миллионов рублей. Учет номеров будет аннулирован, буквы уберут в архив МВД. Сотрудники ГАИ теперь останавливают машины для проверки и дальнейшего изъятия», — добавил собеседник канала.
Когда могут изъять номер «АМР»?
Никаких правовых оснований для того, чтобы поголовно изымать автономера серии «АМР», нет, заявил 360.ru автоюрист Сергей Радько.
«Эти номера в какой-то, может быть, неофициальной мере закреплены за определенными сериями. Но они являются особенными только при определенных сериях региона. А если это серия обычная, то они, в общем-то, никакого значения не имеют», — пояснил эксперт.
Также он обратил внимание, что ранее уже ходили слухи, будто такие номера изымают, чтобы не позорить спецслужбы. Все потому, что водитель, у которого машина из другого региона, но с такими же буквами, в сознании обывателя ассоциируется со спецслужбами.
«В общем, аргументация, конечно, так себе, но такая информация есть», — ответил он.
У ГИБДД нет оснований требовать замены этого номерного знака, подчеркнул он. Только если машина проходит перерегистрацию из-за смены собственника. В этом случае правоохранители могут попросить заменить номер, и то только если у машины меняется регион регистрации.
То есть собственник живет в одном регионе, а покупатель — в другом, тогда, естественно, номерные знаки меняются. Сейчас у нас регион на номере привязан к месту жительства собственника. Других правовых оснований просто взять и потребовать заменить ваши номера с буквами «АМР» на любые другие только потому, что у вас буква «АМР», нет. На мой взгляд, это за гранью закона.
Сергей Радько
автоюрист
Что делать если изъяли автомобильный номер
Радько напомнил: если у водителя пытаются изъять автомобильный номер, он вправе потребовать письменного объяснения у ГИБДД.
Затем можно подать жалобу в прокуратуру или следственный комитет, ведь такие действия фактически делают эксплуатацию машины невозможной, так как номера находятся в непонятном статусе: то ли аннулированы, то ли признаны недействительными.