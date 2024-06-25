Приставы заблокировали счета рэпера Soda Luv

Mash: счета рэпера Soda Luv заблокировала ФНС из-за долга в 129 тысяч рублей

Belkin_Aleksey/news.ru
Фото: Belkin_Aleksey/news.ru/Global Look Press

Рэпер Владислав Терентюк, известный как Soda Luv, задолжал налоговой. По этой причине его счета оказались заблокированными, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, приставы на протяжении нескольких месяцев уведомляли артиста о задолженности, требуя оплатить налог за ИП. Компания Soda Luv занимается звукозаписью и изданием музыки.

Однако артист проигнорировал просьбы ФНС и задолжал ей 129 тысяч рублей. После этого ведомство отправило запрос в банк о приостановке всех операций должника.

Mash уточнил, что артист находится сейчас в Москве, но о его планах о выплате долгов — пока неизвестно.

Недавно похожая история случилась с блогером и телеведущей Настей Ивлеевой — налоговая заблокировала ее счета. Звезда задолжала ФНС свыше 11,3 миллиона рублей.

«Переключить фокус». Как правильно помочь пострадавшему при ЧП

Русские всегда возвращаются. Финал Кубка Стэнли удался!

Быстрые и уязвимые. Что известно об американских ракетах ATACMS, атаковавших Севастополь

«Всего лишь слухи». Семья погибшей в Сочи 20-летней туристки не отказывалась от похорон

Объем инвестиций в экономику Москвы вырос благодаря поддержке бизнеса

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте