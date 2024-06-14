Налоговая заблокировала счета Насти Ивлеевой

Федеральная налоговая служба заблокировала счета блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой из-за накопившихся долгов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По информации издания, долг звезды перед ФНС превысил 11,3 миллиона рублей. Средства на ее счете заблокировали с сегодняшнего дня.

Авторы публикации уточнили, что ФНС предупредила Ивлееву о задолженности еще в начале мая. Ее дважды штрафовали на 1500 рублей за уклонение от уплаты налогов, но долг так и не был погашен. Теперь Ивлеевой могут закрыть выезд за границу.

Ранее деятельность блогера попросили проверить из-за слогана ее ресторана Nudles в Москве. Общественное движение «Сорок сороков» обратилось в Федеральную антимонопольную службу с жалобой на провокационную рекламу заведения.

Кроме того, в конце апреля суд оштрафовал Ивлееву на 50 тысяч по делу о дискредитации Вооруженных сил России. Причиной для этого стали посты на странице блогера в социальной сети Instagram*, сделанные больше двух лет назад.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.