Приставы возбудили новое производство против Ларисы Долиной

Приставы взыскали с Ларисы Долиной штраф ГИБДД в 750 рублей

Судебные приставы взыскали с певицы Ларисы Долиной штраф ГИБДД в размере 750 рублей, а также возбудили против нее производство о взыскании еще одного штрафа на такую же сумму. Об этом сообщило РИА «Новости».

За что именно оштрафовали исполнительницу хита «Погода в доме», не уточняется. Известно, что первое исполнительное производство завели еще 22 июля, после чего артистка погасила штраф.

Новое производство возбудили на основании акта, выданного центром автофиксации правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции Управления МВД России по Москве.

Ранее стало известно, что Долиной подарили новую квартиру. Звезда опровергла слухи, что живет в съемных апартаментах.