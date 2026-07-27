«Лучше прежней». Долиной подарили новую квартиру

Певица Лариса Долина опровергла слухи, что она живет на съемной квартире. На музыкальном фестивале «Звезды Русского Радио в Завидово» она рассказала, что друзья подарили ей новую квартиру, об этом сообщило издание Woman.ru .

Долина заявила, что не хотела бы жить в старой квартире, для нее «эта страница перевернута».

«У меня сейчас квартира, которая намного лучше. Не я ее купила. Мне ее друзья купили» — призналась певица.

Артистка отметила, что квартира находится в новом доме, ремонт в квартире новый, современный.

Два года прошло с того времени, когда Долина стала фигурантом скандала и поводом для судебного прецедента, который назвали в ее честь «схема Долиной». Певица продала квартиру в Хамовниках Полине Лурье, а потом заявила, что ее обманули мошенники.

Последовало долгое судебное разбирательство. В итоге суд признал право собственности за Лурье, и Долину выселили из квартиры. Верховный суд разработал правила для спора о недвижимости после «схемы Долиной».