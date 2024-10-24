Мать Моргенштерна задолжала приставам более 3 млн рублей

Приставы не смогли взыскать три миллиона рублей долга с матери рэпера Моргенштерна* Марины, так как ей нечем гасить долги. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Более 25 лет назад женщина зарегистрировала организацию «Николь». В 2015 году начались проблемы.

Управление административными зданиями Башкирии подало иск на фирму матери рэпера за то, что та не платила аренду. Суд обязал Марину Моргенштерн выплатить три миллиона 74 тысячи 540 рублей. С учетом штрафов и дополнительных сборов сумма выросла до трех миллионов 182 тысяч 693 рублей.

Женщина не может выплатить деньги уже восемь лет. У фирмы не было имущества, которое могли бы изъять в счет долга. В 2021 году приставы сообщили, что не смогли установить, где находится Марина.

По данным канала, женщина второй раз вышла замуж и уехала жить в Испанию. В 2023 году исполнительное производство закрыли, фирму ликвидировали.

*Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.