Приставы арестовали имущество актера Смольянинова из-за долгов

Приставы арестовали имущество актера Артура Смольянинова* из-за долгов. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе московского главка ФССП РФ.

Судебный пристав-исполнитель направил запросы в кредитные организации и регистрирующие органы, чтобы выяснить принадлежащее актеру имущество.

«В результате имущество должника установлено, судебный пристав-исполнитель наложил на него арест», — уточнили в ведомстве.

Ранее приставы забрали автомобиль Смольянинова*, отправив его на спецстоянку.

ФССП взыскивает с актера, уехавшего из России, более 159,7 тысячи рублей. При этом в его отношении уже прекратили два производства. По одному актера признали банкротом, а по второму приставы не смогли установить местонахождение Смольянинова* и его имущества.

Прошлой осенью московский суд заочно арестовал актера на два месяца. Смольянинова* обвиняли в распространении фейков о российской армии и возбуждении ненависти и вражды.

*Внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. Росфинмониторинг включил его в список террористов и экстремистов.