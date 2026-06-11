Присяжные признали сценариста сериала «Счастливы вместе» виновным в убийстве

Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт в отношении сценариста Станислава Берестового. Об этом сообщил официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Слушания прошли в Измайловском районном суде. Вердикт вынесли 9 июня, на 18 июня назначено его обсуждение.

Берестовой известен как автор сценария комедийного сериала «Счастливы вместе» и шоу «Прожекторперисхилтон».

Ранее СМИ сообщали, что в ночь на 14 апреля 2025 года Берестовой выпивал с участником «Дома-2» Дмитрием Лукиным. Собутыльники поссорились, и сценарист 91 раз ударил Лукина ножом, от чего тот скончался.