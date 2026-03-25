Сценарист шоу «Прожекторперисхилтон» пошел под суд за убийство участника «Дома-2»

Измайловская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение против 53-летнего москвича, которого будут судить за убийство 33-летнего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе столичного надзорного ведомства.

По данным следствия, в ночь на 14 апреля прошлого года мужчины вместе выпивали на квартире убитого. В какой-то момент они поссорились, после чего гость схватил кухонный нож и зарезал хозяина.

РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщило, что подсудимый — бывший сценарист ситкома «Счастливы вместе» и шоу «Прожекторперисхилтон» Станислав Берестовой, а его жертва — участник «Дома-2» Дмитрий Лукин. Берестовому грозит до 15 лет лишения свободы.

