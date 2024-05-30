«Пришла за кулисы, такая робкая». Баринов поделился первым впечатлением о Заворотнюк

Актер Баринов: в Заворотнюк многие влюблялись, но она вела себя достойно

Народный артист России Валерий Баринов рассказал 360.ru о знакомстве с Анастасией Заворотнюк, случившемся более 30 лет. Тогда еще совсем юная, она пришла в театр на спектакль вместе с матерью и попала за кулисы.

«Она приходила на „Идиота“, я играл Рогожина в Театре армии. Я тогда с ней и познакомился. Она совсем еще девчонкой была, пришла за кулисы, такая робкая…» — вспомнил Баринов.

Позже он снимался вместе с Заворотнюк в фильме «Наследник».

«Жили в Дубне. Прекрасное было время: речка, купались… В нее влюблялись все местные мужчины, там много было состоятельных людей, у них были дома на этой речке, бани шикарные. Это было какое-то поветрие. Но она вела себя очень достойно», — заметил артист.