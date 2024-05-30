«Пришла за кулисы, такая робкая». Баринов поделился первым впечатлением о Заворотнюк
Актер Баринов: в Заворотнюк многие влюблялись, но она вела себя достойно
Народный артист России Валерий Баринов рассказал 360.ru о знакомстве с Анастасией Заворотнюк, случившемся более 30 лет. Тогда еще совсем юная, она пришла в театр на спектакль вместе с матерью и попала за кулисы.
«Она приходила на „Идиота“, я играл Рогожина в Театре армии. Я тогда с ней и познакомился. Она совсем еще девчонкой была, пришла за кулисы, такая робкая…» — вспомнил Баринов.
Позже он снимался вместе с Заворотнюк в фильме «Наследник».
«Жили в Дубне. Прекрасное было время: речка, купались… В нее влюблялись все местные мужчины, там много было состоятельных людей, у них были дома на этой речке, бани шикарные. Это было какое-то поветрие. Но она вела себя очень достойно», — заметил артист.
Потом они параллельно снимались в проектах «Амедиа»: она — «Моей прекрасной няне», он — в «Грехах отцов». Актеры все время виделись. В последний раз, по словам собеседника 360.ru, это произошло на одной из передач, когда Анастасия брала у него интервью.
Мы немножко дружили, но в последнее время мало встречались. Она была очень хорошей актрисой и очень — во всяком случае по тому, что я знаю, — добрым, хорошим, отзывчивым человеком. <…> Каждый раз она вызывала во мне теплые и приятные воспоминания и ощущения. <…> Красивая, женственная, талантливая, она при этом, что бывает не так часто, была умна, очень четко все оценивала.
Валерий Баринов
народный артист России
Баринов признался, что долго не верил в ее болезнь — думал, что это «распиарили вокруг нее». Заворотнюк переносила рак «с определенным мужеством», добавил он.
«Очень грустно. Царство ей небесное, светлая память», — резюмировал народный артист.
Анастасия Заворотнюк умерла от глиобластомы на 54-м году жизни в ночь на 30 мая.