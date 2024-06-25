Принцесса Великобритании частично потеряла память из-за травмы

Telegraph: сестра Карла III Анна частично потеряла память из-за сотрясения мозга

Stephen Lock/Keystone Press Agency
Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Родная сестра короля Великобритании Карла III принцесса Анна столкнулась с частичной потерей памяти из-за сотрясения мозга. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

По данным издания, неизвестно, как 73-летняя принцесса могла получить сотрясение мозга, так как она ничего не помнит о случившемся.

Предположительно, Анна травмировалась во время прогулки на лошади в поместье Гаткомб-парк. Возможно, она пострадала от удара копыт животного.

Принцессу увезли в больницу Саутмид, расположенную в Бристоле.

Представители Букингемского дворца заверили, что Анна «полностью и быстро поправится». Ее выписку ожидают уже через несколько дней.

Ранее королевская семья Британии представила первый официальный портрет Карла III. Однако публика раскритиковала работу, отметив, что на картине монарх выглядит так, будто попал в ад.

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