«Попал в ад». Британцев напугал «кровавый» портрет короля Карла III | 360°

Знаменитости 15 мая 2024, 13:55 «Попал в ад». Британцев напугал «кровавый» портрет короля Карла III Король Великобритании Карл III представил свой первый официальный портрет Stephen Lock / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Королевская семья Британии опубликовала первый официальный портрет Карла III. Изображение появилось в социальных сетях монархов.

Портрет написал художник Джонатан Йео. Презентация произведения прошла в Голубой гостиной Букингемского дворца.

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«Портрет развивался по мере того, как менялась роль Карла III в нашей общественной жизни», — объяснил Йео в интервью Associated Press.

На портрете Карл III изображен в мундире Валлийской гвардии, полковником которой он стал в 1975 году.

У интернет-пользователей портрет вызвал неоднозначную реакцию. Многие пришли к выводу, что автор портрета — вряд ли один из поклонников короля.

«Извините, но его портрет выглядит так, будто он попал в ад», «Как будто он купается в крови», «Без обид, но это худший королевский портрет, который я когда-либо видела», — возмутились в комментариях.

Ранее принц Гарри поставил Карла III в неловкое положение. Герцог Сассекский продемонстрировал неприязнь к нынешней супруге своего отца. Он заставил монарха выбирать между ним и королевой Камиллой.