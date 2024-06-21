Принц Уильям снялся с детьми без Кейт Миддлтон

Принцесса Кейт Миддлтон опубликовала фотографию принца Уильяма с тремя детьми в день его 42-летия. Снимок появился на ее странице в социально сети Instagram*.

В кадре Уильям запечатлен в момент прыжка с детьми. Он держит их за руки. Фотографию сделала Миддлтон в прошлом месяце.

«С днем рождения, папа, мы любим тебя очень сильно», — написала она в публикации.

Ранее Миддлтон обвинили в попытке симулировать онкологическое заболевание. Интернет-пользователи заподозрили жену принца Уильяма в обмане из-за хорошего внешнего вида и улыбки. Они предположили, что вместо химиотерапии она перенесла операцию по подтяжке лица.

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