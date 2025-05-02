Принц Гарри проиграл суд о лишении его госохраны

Принц Гарри не смог оспорить в суде решение британских властей о лишении его финансируемой государством охраны. Об этом сообщило агентство BBC .

Представитель королевской семьи переехал в США, и Британия перестала обеспечивать его государственной охраной. Это решение возмутило принца, так как во время визитов на родину он вместе с женой Меган Маркл сталкивается с враждебным отношением.

По его мнению, многие британцы ополчились на его семью из-за преследований со стороны прессы.

«Судья сэр Джеффри Вос заявил, что команда принца представила „убедительные и трогательные аргументы“, однако он „не может сказать, что чувство обиды герцога переросло в юридический аргумент“», — отметило издание.

По информации The Associated Press, суд может обязать принца Гарри выплатить британскому правительству судебные издержки.

Ранее таблоид Daily Mail опубликовал статью о странном поведении супружеской четы. Пара посетила форум журнала Time и попала в объектив журналистов.

Маркл активно общалась с гостями и рассказывала со сцены о своей жизни. В отличие от жены, принц Гарри не выделялся и «демонстрировал неловкие позы».