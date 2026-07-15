Принц Гарри пожаловался на обидную кличку «морковка» в школе из-за цвета волос

В детстве принц Гарри подвергался буллингу за цвет волос. Он заявил в подкасте The Joe Marler Will See You Now, что до сих пор не считает себя рыжим. Об этом сообщило издание The Mirror .

Ведущие спросили герцога Сассекского, в чем чаще всего люди ошибались, говоря о нем. Принц Гарри ответил, что в цвете волос. Он считает себя закатно-каштановым, а не рыжим.

Гостя задело, что ведущий Джо Марлер рассмеялся. Он рассказал, что много лет страдал из-за насмешек над цветом волос.

«Я не рыжий. <…> Меня часто дразнили в школе, называли морковкой, да? <…> После этого мне понадобится психотерапия», — сказал он.

Ранее принц Гарри вернулся в королевскую семью. Карл III впервые за четыре года принял сына с семьей.