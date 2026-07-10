Король Карл III впервые за четыре года принял принца Гарри с семьей

Король Великобритании Карл III впервые за четыре года встретился с принцем Гарри, его супругой Меган Маркл и их детьми — Арчи и Лилибет. Об этом сообщила газета The Sun со ссылкой на источники.

По информации издания, принц Гарри прибыл в Великобританию на этой неделе. Встреча с королем Карлом III состоялась в резиденции Хайгроув в графстве Глостершир и прошла в закрытом семейном формате. Фотографии мероприятия публиковаться не будут.

Приезд Меган Маркл и детей некоторое время оставался под вопросом из-за отказа британских властей предоставить семье государственную охрану.

Принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию в 2020 году после конфликта с королевской семьей, отказавшись от исполнения обязанностей старших членов монархии. Ранее The Sun писало, что жена принца Гарри не будет посещать никакие публичные мероприятия во время визита в Великобританию.