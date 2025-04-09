Принц Гарри обвинил Меган Маркл в эксплуатации детей в коммерческих целях

В отношениях принца Гарри и Меган Маркл наметился серьезный конфликт из-за подхода к воспитанию детей. Об этом ведущему подкаста Right Royal Podcast сообщил приближенный к семье источник.

По его словам, раньше супруги придерживались одинаковых взглядов насчет публичности и старались оберегать наследников от посторонних. Однако в последнее время Меган стала регулярно публиковать снимки трехлетней дочери Лилибет и пятилетнего сына Арчи, продвигая свой бренд As Ever.

Это вызвало негодование у принца Гарри. Он обвинил жену в эксплуатации детей в коммечерских целях. В свою очередь, Маркл заявила, что избранник якобы препятствует ее финансовому росту.

Ранее стало известно, что Меган подключила маленьких детей к своему бизнесу от отчаяния. По словам бывшего пресс-секретаря покойной королевы Дики Арбитера, жена принца понимает, что выпустила безвкусные вещи, и теперь пытается любыми способами повысить продажи.