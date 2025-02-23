Прима Михайловского театра получила травму головы во время спектакля
«Пятый канал»: Балерина Михайловского театра Одаренко травмировалась на сцене
Солистка Михайловского театра Екатерина Одаренко получила травму головы прямо во время спектакля. Об этом сообщил «Пятый канал».
Артистка ударилась головой во время первого акта балета «Спартак», который шел в театре вечером. По словам Одаренко, зрители ничего не заметили.
«Спектакль идет, и никто ничего не подозревает, что там у артиста на душе, на теле, у кого что болит. Они смотрят продукт — им все нравится. Это самое главное», — подчеркнула она.
Сейчас самочувствие балерины удовлетворительное.
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