Прима Михайловского театра получила травму головы во время спектакля

Солистка Михайловского театра Екатерина Одаренко получила травму головы прямо во время спектакля. Об этом сообщил «Пятый канал» .

Артистка ударилась головой во время первого акта балета «Спартак», который шел в театре вечером. По словам Одаренко, зрители ничего не заметили.

«Спектакль идет, и никто ничего не подозревает, что там у артиста на душе, на теле, у кого что болит. Они смотрят продукт — им все нравится. Это самое главное», — подчеркнула она.

Сейчас самочувствие балерины удовлетворительное.

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