«Аккуратно с ножом». Муцениеце пошутила при дочери про лишение родительских прав

Актриса Муцениеце пошутила с дочкой про лишение родительских прав

Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Актриса Агата Муцениеце не скрывает от детей свои непростые отношения с их отцом Павлом Прилучным. В шоу «Честные будни» на своем YouTube-канале она при сыне и дочке обсуждает лишение родительских прав.

На кадрах дочь актрисы резала банан. Муцениеце попросила ее быть осторожнее.

«Аккуратно с ножом, а то некоторые сразу будут пытаться лишить меня родительских прав», — предупредила мать.

Дочь заверила актрису, что все под контролем.

«Я аккуратна как никто!» — заявила она.

В августе Муцениеце будет судиться с экс-супругом, который хочет забрать к себе их общих детей. Сыну и дочери придется выбирать, с кем из родителей они останутся. По одной из версий, актер принял такое решение, чтобы не платить алименты.

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