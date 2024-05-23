Прилучный подал в суд на Муцениеце

Актер Прилучный подал в суд иск к бывшей супруге Муцениеце из-за прав их детей

Суд в Москве зарегистрировал иск актера Павла Прилучного к его бывшей супруге Агате Муцениеце. Информация об этом появилась на официальном портале столичных судов общей юрисдикции.

«Споры, связанные с осуществлением несовершеннолетними своих прав», — говорится в категории дела.

Пресс-служба Головинского суда Москвы отказалась комментировать для РИА «Новости» суть иска, так как по этому делу «затрагиваются права детей».

Дело поступило в суд еще 8 мая. Беседу по заявлению актера назначили на 3 июня.

Ранее Головинский суд частично удовлетворил иск Муцениеце о взыскании алиментов с Прилучного на их общих детей. Кроме того, в прошлом году актриса обратилась в суд с требованием ограничить бывшего мужа в правах на квартиру.