Агата Муцениеце добилась алиментов от Павла Прилучного | 360°

Знаменитости 24 апреля 2024, 17:40 Агата Муцениеце добилась алиментов от Павла Прилучного Бывшая жена Прилучного актриса Муцениеце добилась в суде алиментов на детей РИА «Новости»

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Головинский суд Москвы частично удовлетворил иск бывшей жены Павла Прилучного актрисы Агаты Муцениеце о взыскании алиментов на их общих детей. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе органа.

В декабре прошлого года Муцениеце обратилась в суд с просьбой получить алименты на воспитание сына Тимофея и дочери Мии. Это стало второй попыткой актрисы получить от Прилучного законную финансовую помощь в размере трети его дохода. Первый иск она по неустановленным обстоятельствам отозвала.

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Третье и последнее слушание по этому делу прошло сегодня утром.

«Иск удовлетворили частично», — сказали в суде.

Дело касается прав несовершеннолетних, поэтому дополнительные подробности неизвестны.

Это не первое судебное разбирательство бывших супругов. В прошлом году Муцениеце обратилась в суд с требованием ограничить бывшего мужа в правах на квартиру.