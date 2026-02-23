Имущество бывшего мужа Пелагеи объявили в розыск из-за долгов

Имущество олимпийского чемпиона по хоккею Ивана Телегина объявили в розыск из-за долгов на сумму более 71,3 миллиона рублей, в том числе в пользу его бывшей жены — певицы Пелагеи. Об этом сообщил ТАСС .

Производство против спортсмена ведет Тропарево-Никулинский отдел судебных приставов по Москве. О каком именно имуществе идет речь, источник не уточнил.

В конце мая 2024 года Пелагея проиграла Телегину суд по алиментам. Хоккеист на протяжении нескольких лет продолжал юридический процесс после развода со звездой. Спортсмен не согласился с высоким уровнем алиментов на содержание общей дочери и добился положительного для себя решения.

Певица развелась с Телегиным в 2020 году. В 2021 году он женился на Марии Гончар, с которой состоял в близких отношениях с 2019 года. Церемония прошла в одном из подмосковных ЗАГСов.