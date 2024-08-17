Пригожин назвал кошмарной идею отказать в роялти певцам-иноагентам

Анонсированный депутатом Госдумы Александром Хинштейном законопроект об отказе в выплате роялти внесенным в список иностранных агентов группам и певцам за прослушивание их песен в российских сервисах ударит прежде всего по авторам: поэтам и композиторам. Об этом в комментарии ИА НСН заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Он добавил, что доля от стримингов в доходах артистов не такая значительная, тем более что они могут перейти на зарубежные площадки.

«Помимо исполнителей, есть еще и авторы, которые могут быть не причастны ни к чему плохому. Сейчас идет такой крен во взаимных запретах: одни запретили артистов в YouTube, другие запретили YouTube, одни запретили это, другие запретили это. Надо искать решения», — призвал Пригожин.

Продюсер добавил, что те, кто вмешивается в творчество артистов, уже перешли черту приличия. Он назвал кошмаром попытку лишить творческих людей права исполнять свои песни и радовать слушателей.

Одним из последних музыкантов, пополнивших список иностранных агентов, стал уехавший из России вокалист рок-группы «Тараканы!» Дмитрий Спирин*. Минюст внес его в реестр в конце июня этого года.

*Признан в России иностранным агентом.