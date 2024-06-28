Минюст РФ признал музыканта Дмитрия Спирина иноагентом

Минюст РФ признал солиста «Тараканов!» Дмитрия Спирина иноагентом

Фото: РИА «Новости»

Минюст РФ признал солиста рок-группы «Тараканы!» Дмитрия Спирина* иностранным агентом. Информацию об этом опубликовали на сайте ведомства.

По данным Минюста, Спирин был респондентом на информационных площадках, которые предоставили иностранные агенты, а также распространял материалы иноагентов.

«Спирин выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа [РФ], а также [ВС РФ]», — отметили в публикации.

Кроме того, в реестр иноагентов внесли бывшую ведущую «Вестей» Фариду Курбангалееву*. Она попала туда за распространение ложных данных о принимаемых правительством решениях, выступала против СВО и распространяла материалы иноагентов.

Ранее Минюст России признал иностранным агентом кинорежиссера Романа Качанова*. По данным ведомства, он отождествлял страну с террористической организацией.

*Физические лица, выполняющие функции иноагента в России.

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