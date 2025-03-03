Приговор «королеве марафонов» вынесут 3 марта. Обвинение просило для Блиновской 6 лет ИК

«Королеве марафонов» Елене Блиновской грозит до шести лет тюрьмы по делу о неуплате налогов и отмывании денег. О таком сроке для нее попросила сторона гособвинения. Савеловский суд Москвы вынесет приговор блогерше 3 марта.

Адвокаты попросили суд назначить Блиновской условный срок, а сама предпринимательница — отсрочить наказание до 2030 года, когда ее дети достигнут 14-летнего возраста.

Заседание по делу блогера прошло прошло 27 февраля. Блиновская отказалась от последнего слова в зале суда. Сторона защиты отметила, что вдохновителем структуры бизнеса был супруг «королевы марафонов», но он планировал разделить продукты на разные продажи без умысла уклониться от налогов.

Еще один представитель подсудимой — Наталья Сальникова — напомнила о позиции президента касательно многодетных семей и их приоритете над суровым наказанием. Также адвокаты ходатайствовали об освобождении Блиновской из-за истечения срока давности преступления.