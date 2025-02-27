27 февраля 2025 16:10 Блиновская отказалась от последнего слова в суде Блиновская отказалась от последнего слова в суде по делу о неуплате налогов 0 0 0 Эксклюзив

Криминал

Суд

Елена Блиновская

«Королева марафонов» Елена Блиновская отказалась от последнего слова по делу о неуплате налогов и отмывании денег в Савеловском суде Москвы. Заседание прошло 27 февраля.

Приговор по делу Блиновской официально вынесут 3 марта. Сторона обвинения запросила для обвиняемой шесть лет лишения свободы в колонии, запрет заниматься предпринимательской деятельностью в течение пяти лет и штраф в 1,5 миллиона рублей. Один из защитников в суде сообщил, что вдохновителем структуры бизнеса был супруг блогера Алексей, однако умысла уклонения от уплаты налогов он не имел, а просто хотел разделить продукты на разные продажи.

«Блиновский и жена по факту заплатили налоги. Елена не вмешивалась в доходы и траты, она занималась только своим ИП, всем остальным руководил Блиновский», — заявил адвокат. Другой представитель Блиновской в суде Наталья Сальникова отметила, что защита закончила выступления в прениях, дала свою оценку доказательствам и обратилась к суду с просьбой не применять суровое наказание к подзащитной. «Мы обратили внимание на позицию президента, что приоритет многодетных семей должен был над суровым наказанием», — добавила Сальниковой.

Блиновская попросила отсрочку от наказания до совершеннолетия ее детей, отметила Сальникова. Защита также блогера просила суд освободить Блиновскую от наказания за истечением срока давности. Ранее Арбитражный суд Москвы арестовал автомобили и недвижимость, оформленные на Блиновскую, в рамках дела о банкротстве. Арест наложили на дом и земельный участок в городском округе Истра, три помещения в Москве и на Серпуховском Валу, участок в Ялте, автомобили Lamborghini Urus и Bentley Continental.