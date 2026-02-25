Приемная дочь Алены Кравец пригрозила слить ее секс-видео

Приемная дочь модели и светской львицы Алены Кравец пригрозила слить ее интимный видеоархив в Сеть, если та не выплатит ей 600 миллионов рублей. Такой ультиматум она поставила в прямом эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале.

Девушка восстановила интимные видео на старых смартфонах модели и перешла к открытому шантажу. Скандал вспыхнул с новой силой в эфире федерального телеканала.

«Требую 600 миллионов за все, что она мне сделала. <…> У меня есть компрометирующие видео на маму», — заявила она.

Запрошенная ею сумма составит треть активов семьи Кравец. Девушка назвала ее справедливой, отметив, что достойна этих денег, ведь она пережила и годы унижений в семье модели, и грубую пощечину, полученную в эфире прошлой программы.

Прошлой осенью Алена Кравец поругалась с приемной дочерью в эфире программы «Пусть говорят» из-за того, что та отказалась поздороваться и обняться в пожилой женщиной, которая назвалась ее бабушкой.