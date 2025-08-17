«Приеду в Саратов и леща дам, осел». Смолов угрожал 18-летнему киберспортсмену в Сети

Футболист Федор Смолов угодил в очередной скандал. У него произошел конфликт с 18-летним киберспортсменом во время матча по CS. После игры 35-летний мужчина перешел к угрозам, а потом отказался извиняться перед оппонентом. Детали произошедшего выяснил 360.ru.

Накануне на платформе Twitch Смолов вел стрим игры турнира по CS2, во время которого у него развязалась перепалка с одним из пользователей. Федора не устроило, как киберспортсмен разговаривает с ним, хотя тот поначалу недоумевал и пытался понять, что именно сказал не так.

«Ты че разговариваешь, дурачок? Ты мне не тыкай, додик. Я приеду в Саратов и леща тебе дам. Понял, осел?» — заявил футболист.

После матча конфликт не закончился. Федор обматерил оппонента и отпустил несколько скабрезных шуток про «мамаш».

Другой интернет-пользователь попытался вступиться за молодого человека, написав, что тот явно не хотел задеть знаменитость.

«Грозить 18-летнему шкету лещами — это, конечно, сильно и очень зрело. Тебя знает вся Россия, а ты такое детям говоришь, начал оскорблять его маму. Ты извиниться не хочешь?» — поинтересовался свидетель виртуальной перепалки.

Предложение попросить прощения Смолов проигнорировал.

После случившегося аккаунт футболиста на Twitch заблокировали. Сейчас по ссылке на его профиль появляется надпись о нарушении правил сообщества.

Ранее стало известно, что Смолов угодил в драку в «Кофемании» в центре Москвы. После потасовки он принес извинения посетителям и персоналу кафе.