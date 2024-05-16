«Придется продать дом». Бен Аффлек съехал от Дженнифер Лопес | 360°

Знаменитости 16 мая 2024, 13:59 «Придется продать дом». Бен Аффлек съехал от Дженнифер Лопес InTouch: Актер Бен Аффлек съехал от певицы Дженнифер Лопес Billy Bennight / AdMedia / Global Look Press

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Отношения голливудского актера и режиссера Бена Аффлека и певицы Дженнифер Лопес на грани распада. Пара начала готовиться к разводу после двух лет брака, сообщил портал In Touch.

«Бен уже съехал, и им, вероятно, придется продать дом мечты, который они искали два года… Она не может его не контролировать, а он не может ее изменить. Невозможно, чтобы это продолжалось», — рассказал журналистам источник.

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По его словам, у актера в приоритете работа и дети. Лопес посетила мероприятие Met Gala без супруга, что подтверждает наличие проблем в отношениях артистов.

Журналисты отметили, что пара все больше проводит времени друг без друга.

Другой источник ранее уже сообщал о проблемах в семье Лопес и Аффлека. По его словам, чтобы сохранить брак, актерам необходимо внести некоторые коррективы в свое поведение.