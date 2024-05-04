Брак Дженнифер Лопес и Бена Аффлека начал трещать по швам | 360°

Знаменитости 04 мая 2024, 09:37 Брак Дженнифер Лопес и Бена Аффлека начал трещать по швам Life&Style: в браке Дженнифер Лопес и Бена Аффлека появились серьезные проблемы Amazon Studios/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Отношения Дженнифер Лопес и Бена Аффлека дали трещину. Паре нужно внести «коррективы» в брак, чтобы спасти семью, сообщил инсайдер сайту Life&Style.

«Медовый месяц определенно закончился. Ощущение такое: если они хотят остаться в браке, им обоим необходимо внести некоторые коррективы в свое поведение», — процитировало издание собеседника.

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По его словам, супруги сейчас вдали друг от друга. Аффлек снимается в Лос-Анджелесе, а певица проводит время в Нью-Йорке. С момента свадьбы они так надолго никогда не расставались, и это не лучшим образом отражается на взаимоотношениях.

Собеседник издания также отметил, что Аффлек счастлив от погружения в работу, а Лопес становится все более и более «нуждающейся».

«Она хочет от него постоянного подтверждения того, что ее любят и обожают. Но сейчас она этого не получает, и Бен становится оборонительным и угрюмым». — сказал источник.

Недавно киноплатформа Netflix опубликовала тизер фантастической ленты «Атлас» с Дженнифер Лопес в главной роли. Сюжет фильма разворачивается вокруг женщины по имени Атлас, борющейся с ИИ за спасение человечества.