Брак Дженнифер Лопес и Бена Аффлека начал трещать по швам | 360°

04 мая 2024, 09:37
Брак Дженнифер Лопес и Бена Аффлека начал трещать по швам
Life&Style: в браке Дженнифер Лопес и Бена Аффлека появились серьезные проблемы
Отношения Дженнифер Лопес и Бена Аффлека дали трещину. Паре нужно внести «коррективы» в брак, чтобы спасти семью, сообщил инсайдер сайту Life&Style.
«Медовый месяц определенно закончился. Ощущение такое: если они хотят остаться в браке, им обоим необходимо внести некоторые коррективы в свое поведение», — процитировало издание собеседника.
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По его словам, супруги сейчас вдали друг от друга. Аффлек снимается в Лос-Анджелесе, а певица проводит время в Нью-Йорке. С момента свадьбы они так надолго никогда не расставались, и это не лучшим образом отражается на взаимоотношениях.
Собеседник издания также отметил, что Аффлек счастлив от погружения в работу, а Лопес становится все более и более «нуждающейся».
«Она хочет от него постоянного подтверждения того, что ее любят и обожают. Но сейчас она этого не получает, и Бен становится оборонительным и угрюмым». — сказал источник.
Недавно киноплатформа Netflix опубликовала тизер фантастической ленты «Атлас» с Дженнифер Лопес в главной роли. Сюжет фильма разворачивается вокруг женщины по имени Атлас, борющейся с ИИ за спасение человечества.
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