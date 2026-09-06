Причиной смерти актера сериала «Склифосовский» Сироткина стал оторвавшийся тромб

Причиной смерти актера Константина Сироткина, сыгравшего врача скорой помощи в сериале «Склифосовский», стал оторвавшийся тромб. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на окружение артиста.

Сироткин умер 2 сентября в возрасте 58 лет.

Актер родился 16 июня 1968 года. Окончил Фрунзенское хореографическое училище и Российскую академию театрального искусства.

Служил в театре-кабаре «Летучая мышь», затем в театре «На Басманной». Сыграл в мюзиклах «Норд-Ост», «Иствикские ведьмы» и «Двенадцать стульев» — в роли Кисы Воробьянинова.

С конца 1990-х снимался в кино и на телевидении. Наиболее известны роли Сироткина в сериалах «Склифосовский-1», «Морозова-2» и «Супруги».