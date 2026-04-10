Прибыль российского лейбла Константина Меладзе стала рекордной

Оставшийся в России лейбл музыкального продюсера Константина Меладзе по итогам 2025 года получил прибыль в 100 миллионов рублей после оплаты расходов и налогов. Как сообщил телеграм-канал «Звездач» , это лучший результат фирмы за все время существования.

По данным авторов, продюсер зарегистрировал ООО «Меладзе Мьюзик» в 2008 году. Несмотря на отъезд из России, закрывать прибыльный бизнес он не захотел.

По неподтвержденным данным, Константин Меладзе сейчас живет в Италии на собственной вилле. В публичном пространстве продюсер появляться прекратил и перешел на максимально закрытый образ жизни.

Принадлежащая младшему брату продюсера, певцу Валерию Меладзе, и сестре Лиане фирма «Вантаж» по итогам 2025 года заработала 16 миллионов рублей. Компания получает доход за счет сдачи помещений в торговом центре в московском районе Восточное Бирюлево.

Покинувший Россию артист сейчас ездит с гастролями по всему миру. В ближайшее время Валерий Меладзе приедет с концертами в страны Латинской Америки.