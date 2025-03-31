Суд ужесточил наказание вору, обокравшему актрису Рутберг

Мосгорсуд ужесточил наказание мужчине, который обокрал квартиру актрисы Юлии Рутберг. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда изменила приговор Хамовнического районного суда города Москвы в отношении Саламова Уктама Тураевича», — заявили в пресс-службе.

Сначала злоумышленнику назначили два года, но прокурор счел наказание слишком мягким. Повторный вердикт — 3,6 года колонии общего режима. Вор также должен выплатить Рутберг один миллион 620 тысяч 410 рублей.

Осужденный пытался провернуть ситуацию в свою пользу и заявил о добровольной выдаче похищенного, но это не помогло.

Сыщики задержали грабителя в сентябре 2023 года. Ущерб от кражи оценили в 2,5 миллиона рублей. По словам актрисы, квартиру обокрали, пока сама Рутберг находилась на гастролях в Иркутске. Вором оказался ранее судимый уроженец Узбекистана.