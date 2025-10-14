«Прекрасно себя чувствую». Маклаков опроверг сообщения об экстренной госпитализации

Звезда сериала «Солдаты» Алексей Маклаков рассказал, что прекрасно себя чувствует и продолжает работать. Таким образом он прокомментировал 360.ru вбросы о своей экстренной госпитализации.

«Прекрасно себя чувствую. Я сейчас на работе, на съемках. Не тревожьте меня, все хорошо», — подчеркнул актер.

В Сети появились сообщения, что Маклакову оказали экстренную помощь из-за проблем с сердцем. В постах говорилось, что 64-летний артист пожаловался на сильные боли в груди, после чего врачи обнаружили у него заболевание сердечно-сосудистой системы.

Ранее PR-директор Михаила Шуфутинского Татьяна Юмашева опровергла посты о якобы проведенной экстренной операции. Она назвала ложью сообщения о госпитализации музыканта из-за подозрений на онкологическое заболевание. По ее словам, исполнитель хита «3 сентября» устраивает концерты и прекрасно себя чувствует.