Представители Высоцкой опровергли слухи о продаже «Едим дома»

Сообщения в Сети о том, что актриса и ведущая Юлия Высоцкая продает свои проекты, не соответствуют действительности. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба предпринимательницы.

По ее информации, актриса продолжает ведение бизнеса в России и развивает кулинарные студии во многих российских городах.

«Всеми любимая программа „Едим Дома!“ уже 22 года успешно выходит на канале НТВ и продолжит радовать зрителей каждую субботу в 9:20», — подчеркнули в пресс-службе.

Представители Высоцкой назвали посты в Сети о продаже франшизы спекуляцией фактами ради рейтинга. Они также пригрозили редакции Telegram-канала Mash судом.

«Распространенная информация — открытая клевета, и нам не понятно, к чему издание Mash нас вынуждает. Если редакция Mash хочет добиться иска о защите деловой репутации, то они своей цели добились», — добавили в пресс-службе.

Ранее Telegram-канал Mash опубликовал пост о том, что франшиза «Едим дома» терпит убытки. По его данным, причиной неудач в бизнесе послужили многочисленные мемы и ролики с Высоцкой.