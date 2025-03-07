Высоцкая продала бизнес «Едим дома»

Ведущая кулинарных передач и актриса Юлия Высоцкая продала франшизу «Едим дома», в которую входят кулинарные студии, производство товаров и закусочные. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По его информации, Высоцкая выставила бизнес на продажу из-за убытков, спровоцированных мемами и шутливыми роликами с кусками ее передач. Наибольшую известность среди россиян получили видео с неаппетитным шашлыком, макаронами с водкой и подгоревшими сырниками.

В итоге актриса вышла из «ООО Ритейл», который занимался ее франшизой. Несмотря на случившееся, от записей передач «Едим дома» она не отказалась.

По данным канала, бизнес Высоцкой перестал приносить прибыль с середины 2022 года. В 2023 году сумма убытков составила порядка 99 тысяч рублей.

Ранее на компанию ООО «Едимдома.ру» подали иск в суд из-за нарушения авторских прав. Истец потребовал выплатить ему 100 тысяч рублей в качестве компенсации. Организация «Восьмая заповедь» заявила, что на сайте телеведущей опубликовали чужие материалы и не указали авторство.