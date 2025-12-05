Представители Надежды Бабкиной назвали мифом слух о потере права на товарный знак

Представители Надежды Бабкиной опровергли слух о потере права на товарный знак

Информация о якобы потере Надеждой Бабкиной права на использование товарных знаков является некорректной. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе артистки.

Представители певицы уточнили, что речь идет о товарном знаке, зарегистрированном в 2015 году. Однако он предназначался только для потенциального производства и реализации товаров — текстильных и ювелирных изделий, аксессуаров, головных уборов, обуви, одежды и сумок.

«Этот знак много лет не использовался, поэтому принято решение не продлевать его действие. Упомянутый товарный знак не распространял действие на творческую деятельность Надежды Георгиевны», — отметили в пресс-службе.

Также в команде Бабкиной добавили, что отказ от продления товарного знака якобы означает намерение Надежды Георгиевны уйти со сцены — миф.

«Подобных планов нет и не было, напротив, творческая деятельность Надежды Георгиевны и ансамбля „Русская песня“ продолжает активно развиваться», — заключили представители Бабкиной.

Несколько дней назад Бабкину удостоили орденом «За заслуги перед Отечеством».