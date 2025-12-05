Надежда Бабкина потеряла все товарные знаки в России

Народная артистка России Надежда Бабкина лишилась права на все действующие в России товарные знаки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на электронную базу Роспатента.

По информации базы, товарные знаки в виде инициалов и личной подписи певицы, а также бренд «Надежда Бабкина» зарегистрировали в России еще в 2016 году. В сентябре 2025 года срок товарных знаков закончился.

Под этими товарными знаками артистка могла продавать текстильные и ювелирные изделия, аксессуары, головные уборы, обувь, одежду и сумки.

Надежда Бабкина — основательница ансамбля «Русская песня», народная артистка РСФСР, исполнительница эстрадной и народной песни.

Несколько дней назад Бабкину удостоили орденом «За заслуги перед Отечеством» за многолетнюю плодотворную деятельность и большой вклад в развитие отечественной культуры.